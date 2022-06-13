Головне за ніч. Понеділок, 13 червня

Бої за Сєвєродонецьк, обстріли Зеленодольська і Харкова, новий посол України в Польщі.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Донбасі окупанти намагаються наступати за допомогою артилерії, на Харківському напрямку зосереджують зусилля на утриманні позицій.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін, однак росіяни обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хрінівки Чернігівської області. Про оперативну обстановку на інших напрямах – у нашій новині.

У Генштабі також поінформували, що російська армія втратила за минулу добу в війні проти українців 150 осіб. Загальні втрати з 24 лютого по 13 червня склали орієнтовно 32 300. Авіація росіян збідніла на 213 літаків.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російська армія продовжує штурмувати Сєвєродонецьк і дещо відтіснила українських військових через значну перевагу в артилерії.

Бойові дії за населений пункт тривають.

Російські окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині. У результаті обстрілів загинула одна людина, п'ятеро поранених.

У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів всіяні касетними боєприпасами.

Згідно зі зведеннями обласних військових адміністрацій, ворог завдав авіаудару по Бахмуту і знову обстріляв Харків, в Миколаєві лунали вибухи.

Тим часом херсонці проігнорували "день Росії" і виступи зірок естради окупантів.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині. Детальніше – в новині.

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що Російська Федерація "нікуди не зникне після війни", і тому ЄС має навчитися співіснувати з країною-агресоркою.

Голова європейської дипломатії підтримав заклик Макрона "не принижувати РФ".

У Варшаві розпочав дипломатичну місію новий посол України.

Василь Зварич подякував Польщі за солідарність та підтримку нашої держави.

Уряд Канади вибачився за присутність свого представника на святкуванні дня Росії в посольстві РФ.

Голова МЗС Мелані Джолі заявила, що жоден канадський представник більше не буде присутнім на заходах росіян. Подробиці – в новині.

За перші 100 днів повномасштабної війни проти українців РФ заробила на експорті викопного палива 93 млрд євро, зазначає незалежний фінський Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Найбільшим імпортером був Європейський Союз, на долю якого за перші 100 днів війни в Україні припав 61% російського експорта викопного палива. А згідно зі звітом Agence France-Press, найбільшими імпортерами були Китай (12,6 млрд євро), Німеччина (12,1 млрд євро) та Італія (7,8 млрд).

Величезні доходи приносить продаж сирої нафти, потім – трубопровідний газ, нафтопродукти, зріджений газ і вугілля.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!