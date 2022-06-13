Ворог втратив ще 150 осіб і один літак, – Генштаб

Російська армія втратила за минулу добу у війні проти українців 150 осіб. Загальні втрати з 24 лютого по 13 червня склали орієнтовно 32 300.

Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також ворог втратив:

танки – 1432 (+2) од,

бойові броньовані машини – 3492 (+8) од,

артилерійські системи – 718 (+3) од,

РСЗВ – 226 (+0) од,

засоби ППО – 97 (+0) од,

літаки – 213 (+1) од,

гелікоптери – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3),

крилаті ракети – 125 (+0),

кораблі/катери – 13 (+0) од,

автомобільну техніку та автоцистерни – 2460 (+5) од,

спеціальну техніку – 54 (+0).

Фото: генштаб ЗСУ

Найбільших втрат за вчора противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, ворог сконцентрувався на захопленні всієї території Донецької і Луганської областей. За даними Генштабу, окупанти намагаються наступати на Донбасі за допомогою артилерії. Тобто – спочатку гатити по населених пунктах, а потім – туди заходити.