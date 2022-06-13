Ворог втратив ще 150 осіб і один літак, – Генштаб

Російська армія втратила за минулу добу у війні проти українців 150 осіб. Загальні втрати з 24 лютого по 13 червня склали орієнтовно 32 300.
Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.
Також ворог втратив:
- танки – 1432 (+2) од,
- бойові броньовані машини – 3492 (+8) од,
- артилерійські системи – 718 (+3) од,
- РСЗВ – 226 (+0) од,
- засоби ППО – 97 (+0) од,
- літаки – 213 (+1) од,
- гелікоптери – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3),
- крилаті ракети – 125 (+0),
- кораблі/катери – 13 (+0) од,
- автомобільну техніку та автоцистерни – 2460 (+5) од,
- спеціальну техніку – 54 (+0).
Нагадаємо, ворог сконцентрувався на захопленні всієї території Донецької і Луганської областей. За даними Генштабу, окупанти намагаються наступати на Донбасі за допомогою артилерії. Тобто – спочатку гатити по населених пунктах, а потім – туди заходити.