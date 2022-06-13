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Ворог втратив ще 150 осіб і один літак, – Генштаб

Загалом авіація росіян збідніла на 213 літаків. 

Російська армія втратила за минулу добу у війні проти українців 150 осіб. Загальні втрати з 24 лютого по 13 червня склали орієнтовно 32 300.

Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також ворог втратив:

  • танки – 1432 (+2) од, 
  • бойові броньовані машини – 3492 (+8) од, 
  • артилерійські системи – 718 (+3) од, 
  • РСЗВ – 226 (+0) од, 
  • засоби ППО – 97 (+0) од,
  • літаки – 213 (+1) од, 
  • гелікоптери – 178 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3),
  • крилаті ракети – 125 (+0),
  • кораблі/катери – 13 (+0) од,
  • автомобільну техніку та автоцистерни – 2460 (+5) од,
  • спеціальну техніку – 54 (+0).

Фото: генштаб ЗСУ
Найбільших втрат за вчора противник зазнав на Бахмутському напрямку. 

Нагадаємо, ворог сконцентрувався на захопленні всієї території Донецької і Луганської областей. За даними Генштабу, окупанти намагаються наступати на Донбасі за допомогою артилерії. Тобто – спочатку гатити по населених пунктах, а потім – туди заходити. 

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