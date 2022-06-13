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Росіяни дещо відтіснили захисників у Сєвєродонецьку через перевагу в артилерії, – Гайдай

Бої за місто тривають. 

Росіяни дещо відтіснили захисників у Сєвєродонецьку через перевагу в артилерії, – Гайдай
Обстріл Луганської області
Фото: Сергій Гайдай у Телеграм-каналі

Російська армія продовжує штурмувати Сєвєродонецьк і дещо відтіснила українських військових через значну перевагу в артилерії. 

Бойові дії за населений пункт тривають, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм-каналі

"Росіяни нищать квартал за кварталом. Учора багато хто побачив відеоролик, знятий у старих районах міста: зруйновано практично під нуль багатоповерхівки. Одну із них розбито на чотири частини, уламки яких тримаються окремо. Це справжня картина «руського миру». Декілька снарядів влучили в очисні споруди Сєвєродонецька, тричі обстріляна територія «Азоту», де ще залишаються люди в бомбосховищах", – написав він.

У Лисичанську за вчора росіяни вбили трьох мирних мешканців – чоловіка, жінку та шестирічну дитину. Поранень зазнала ще одна людина. 

Уночі в цьому місті згорів торговельний комплекс. Обстрілів зазнали чотири будинки та місцева шахта.

11 будинків ворог зруйнував у Врубівці, чотири – у Золотому, у Гірському – два і дитсадок. 

"Наші воїни успішно відбили штурмові дії в напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії в районі населеного пункту Золоте", – додав Гайдай.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що ворожа армія основні зусилля на Донецькому напрямку зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. Продовжує заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ окупант перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи.

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