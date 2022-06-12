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Громадянин Великобританії загинув в боях за Сєвєродонецьк

Британський боєць у березні приєднався до лав Збройних Сил України.

Громадянин Великобританії загинув в боях за Сєвєродонецьк
Фото: Дін Гетлі

Громадянин Великобританії, колишній солдат Джордан Гетлі, помер під час боїв за Сєвєродонецьк.

Про це повідомив на батько загиблого Дін Гетлі.

"Вчора (10 червня) ми отримали жахливу новину про те, що наш син Джордан був застрелений і вбитий у місті Сєвєродонецьк в Україні", – йдеться в дописі.

Дін Гетлі повідомив, що його син у березні звільнився з британської армії, щоб продовжити кар’єру солдата "в інших місцях".

Фото: Дін Гетлі

"Його побратими сказали, що любили його, як і ми, оскільки він змінив життя не однієї людини на краще – не лише воюючи, а й тренуючи українських військових", – зазначив Дін Гетлі.

Нагадаємо, в Інтернаціональному легіоні вшанували пам'ять ще чотирьох полеглих бійців на війні з Росією.

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