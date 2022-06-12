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Прихильника російської армії затримали на в'їзді до Києва

Уродженець Горлівки підтримує дії загарбників.

Прихильника російської армії затримали на в'їзді до Києва
Фото: ДПСУ

На в'їзді до Києва затримали мешканця Горлівки, який був готовий "продатись" РФ за пляшку спирту.

Про це повідомляє ДПСУ.

"На в’їзді до столиці прикордонники затримали прихильника російської армії. У переписці зі своїм однодумцем із так званої ДНР, уродженець Горлівки підтримує дії загарбників, обмінюється фото та відеофайлами обстрілів. А ще запевняє, що за пляшку мгб-шного спирту продасть батьківщину", - розповіли прикордонники.

У багажнику його авто правоохоронці знайшли залишки наборів сухих продуктів РФ.

"Далі колаборантом займеться СБУ", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, що мешканка Бахмута отримала підозру у державній зраді. Прокуратура стверджує, що вона передавала росіянам дані про місця дислокації ЗСУ.

Також СБУ знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра.

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