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У Маріуполі загарбники обіцяють відкрити лікарню з вкраденою білизною

Поруч із пологовим будинком, що постраждав від російського бомбового удару.

У Маріуполі загарбники обіцяють відкрити лікарню з вкраденою білизною
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Evgeny Sosnovsky

У Маріуполі російські загарбники обіцяють відкрити дитяче відділення лікарні поруч із розбомбленим ними пологовим будинком.

Про це повідомляє у Телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти анонсують перше дитяче відділення лікарні. В тій самій будівлі поруч із пологовим будинком, що постраждав від російського прицільного бомбового удару. Обладнання - те, що залишилось цілим. Ліки - ті, що залишились нерозграбованими. Білизна - вкрадена в Укрзалізниці", - зазначив радник мера.

Нагадаємо, що у Маріуполі взимку окупанти не планують відновити центральне опалення.

Також росіяни не дозволяють мешканцям Маріуполя забрати свої речі із вцілілих квартир. 

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