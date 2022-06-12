СБУ заблокувала на Запоріжжі шахрайську схему "Ваш родич у полоні!"

На Запоріжжі були викриті зловмисники, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою «допомогу» в нібито визволенні їх з полону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед псевдопослуг, які пропонували шахраї:

телефонна розмова з полоненим – від 10 до 50 тис. грн

визволення з полону – від 50 до 200 тис. грн

перевезення тіла загиблого – до 10 тис. грн

Після отримання грошей шахраї зникали зі зв’язку. Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває в тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми.

Крім того, у Запоріжжі в нього була спільниця. Її затримали спецпризначенці СБУ.

Нагадаємо, що правоохоронцям вдалося викрити схему, за якою зловмисники змогли ухилитися від сплати податків на 20 мільйонів гривень, продаючи товари під виглядом гуманітарної допомоги.