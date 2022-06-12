Серед постраждалих від ракетного удару по Тернопільщині є діти, – голова ОВА

Жертв, на щастя, немає.

Унаслідок ворожого ракетного удару по Чортківському району Тернопільщини постраждали, зокрема, діти.

Жертв, на щастя, немає, повідомив у Телеграм-каналі голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян", – зазначив він.

Росія завдала удару по Тернопільській області учора ввечері. Куди саме влучили – поки не повідомляється.

Після атаки в Чорткові та с. Біла місцева влада відключила природний газ на час ліквідації наслідків вибуху.

Перший удар окупанти завдали по Тернопільській області 3 квітня – ворог спробував зруйнувати один з об’єктів критичної інфраструктури обласного центру.