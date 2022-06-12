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З Луганщини евакуювали близько 30 людей, охочих виїхати більшає

"Досвід Сєвєродонецька жахає лисичан".

З Луганщини евакуювали близько 30 людей, охочих виїхати більшає
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

З Луганської області врятовано ще близько 30 людей, зокрема три дитини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“ДСНСники, поліцейські та волонтери зараз намагаються щодня вивозити мешканців області в безпеку. Вмовляння по бомбосховищам дають результати. Нарешті, охочих виїхати більшає”, – йдеться у повідомленні. 

За словами Гайдая, досвід Сєвєродонецька жахає лисичан, і тепер вони погоджуються покидати домівки, аби не стати жертвами окупантів.

Він додав, що з Сєвєродонецька евакуації немає, а можливості підвозити харчі та ліки також немає.

“Лисичанськ сильно обстрілюється, проте гумвантажі до міста завезені”, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, 10 червня волонтер Філіпп з Англії зі своєю бригадою вивіз із Лисичанська 23 мешканців.

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