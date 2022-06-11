Окупанти скинули на Сумщину з безпілотника бомби та обстріляли з артилерії, – Живицький

Окупанти скинули сьогодні на Сумську область з безпілотника дві вибухівки.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
“Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника”, – йдеться у повідомленні.
Одразу за цим, близько 13:30 розпочався артобстріл цих же територій, відомо про 12 "приходів".
Руйнувань та жертв немає.
Нагадаємо, 10 червня внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини загинула людина. Окупанти гатили з мінометів та важкої артилерії.