Окупанти скинули на Сумщину з безпілотника бомби та обстріляли з артилерії, – Живицький

Окупанти скинули сьогодні на Сумську область з безпілотника дві вибухівки.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника”, – йдеться у повідомленні.

Одразу за цим, близько 13:30 розпочався артобстріл цих же територій, відомо про 12 "приходів".

Руйнувань та жертв немає.

Нагадаємо, 10 червня внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини загинула людина. Окупанти гатили з мінометів та важкої артилерії.