ЗСУ відбили понад півдесятка ворожих штурмів, - Генштаб

Тим часом Білорусь приводить свої підрозділи до вищого ступеня бойової готовності.

Українські захисники відбили сьогодні декілька ворожих штурмів.

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

Так, на Слов’янському напрямку наші бійці успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля.

Рашисти також не можуть просунутися у Сєвєродонецьку. Частина окупаційних підрозділів веде штурм у районі Тошківки, тривають бойові дії. Вдалося відбити ворожий штурм у районі Метьолкіного. В Генштабі додали, що противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву.

В районі Попасної українські захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти. На Бахмутському напрямку росармія наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. А от у напрямку Миколаївки наступ противника не вдався - під влучним вогнем ЗСУ окупанти відійшли.

У районі Берестового загарбники при спробі штурму зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції. Також окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. "Як і годиться, наші захисники грамотно зустріли ворога - противник з втратами відійшов", - зауважили в Генштабі.

Командування зазначило - росіяни продовжують зазнавати значних втрат.

"З метою організації медичного забезпечення дій угруповання російських військ на Слобожанському напрямку, силами 442-го військового клінічного госпіталя з міста Санкт-Петербург додатково розгортається польовий шпиталь в населеному пункті Шебекіно Белгородської області", - розповіли в штабі.

Щодо інших напрямків, то ситуація станом на 18.00 11 червня така:

в Білорусі під час перевірки бойової готовності збройних сил почали приводити підрозділи до вищих ступенів бойової готовності. Також тут відпрацьовують заходи щодо прийому військовозобов’язаних і знімають зі зберігання озброєння та військову техніку.

під час перевірки бойової готовності збройних сил почали приводити підрозділи до вищих ступенів бойової готовності. Також тут відпрацьовують заходи щодо прийому військовозобов’язаних і знімають зі зберігання озброєння та військову техніку. на Сіверському напрямку росіяни продовжують мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах. Загарбники обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області.

напрямку росіяни продовжують мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах. Загарбники обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області. на Харківському рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни і Верхній Салтів. Завдали авіаударів в районах Тернової та Рубіжного.

рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни і Верхній Салтів. Завдали авіаударів в районах Тернової та Рубіжного. на Лиманському в напрямку Лисичанська ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії. Окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки.

в напрямку Лисичанська ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії. Окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки. на Слов’янському напрямку росармія здійснила систематичні артилерійські обстріли. Тут активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.

напрямку росармія здійснила систематичні артилерійські обстріли. Тут активно використовує засоби радіоелектронної боротьби. на Сєвєродонецькому загарбники обстрілювалицивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.

загарбники обстрілювалицивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки. на Бахмутському рашисти обстріляли з артилерії українські позиції неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірськго, Комишувахи та Новолуганського. Армійською авіацією завдали авіаудару поблизу Покровського.

рашисти обстріляли з артилерії українські позиції неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірськго, Комишувахи та Новолуганського. Армійською авіацією завдали авіаудару поблизу Покровського. на Авдіївському , Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках - без активних бойових дій. Окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.

, , та - без активних бойових дій. Окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки. на Південнобузькому загарбники, що стримати українські підрозділи, обстрілювали наші позиції в районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького. Тут ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу. Також рашисти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.

Нагадаємо, українські військові звільнили на Херсонщині селище Таврійське.