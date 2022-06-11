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ЗСУ відбили понад півдесятка ворожих штурмів, - Генштаб

Тим часом Білорусь приводить свої підрозділи до вищого ступеня бойової готовності.

ЗСУ відбили понад півдесятка ворожих штурмів, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники відбили сьогодні декілька ворожих штурмів.

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

Так, на Слов’янському напрямку наші бійці успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. 

Рашисти також не можуть просунутися у Сєвєродонецьку. Частина окупаційних підрозділів веде штурм у районі Тошківки, тривають бойові дії. Вдалося відбити ворожий штурм у районі Метьолкіного. В Генштабі додали, що противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву.

В районі Попасної українські захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти. На Бахмутському напрямку росармія наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. А от у напрямку Миколаївки наступ противника не вдався - під влучним вогнем ЗСУ окупанти відійшли. 

У районі Берестового загарбники при спробі штурму зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції. Також окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. "Як і годиться, наші захисники грамотно зустріли ворога - противник з втратами відійшов", - зауважили в Генштабі.

Командування зазначило - росіяни продовжують зазнавати значних втрат.

"З метою організації медичного забезпечення дій угруповання російських військ на Слобожанському напрямку, силами 442-го військового клінічного госпіталя з міста Санкт-Петербург додатково розгортається польовий шпиталь в населеному пункті Шебекіно Белгородської області", - розповіли в штабі.

Щодо інших напрямків, то ситуація станом на 18.00 11 червня така:

  • в Білорусі під час перевірки бойової готовності збройних сил почали приводити підрозділи до вищих ступенів бойової готовності. Також тут відпрацьовують заходи щодо прийому військовозобов’язаних і знімають зі зберігання озброєння та військову техніку.
  • на Сіверському напрямку росіяни продовжують мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах. Загарбники обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області. 
  • на Харківському рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни і Верхній Салтів. Завдали авіаударів в районах Тернової та Рубіжного.
  • на Лиманському в напрямку Лисичанська ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії. Окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки. 
  • на Слов’янському напрямку росармія здійснила систематичні артилерійські обстріли. Тут активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.
  • на Сєвєродонецькому загарбники обстрілювалицивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.
  • на Бахмутському рашисти обстріляли з артилерії українські позиції неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірськго, Комишувахи та Новолуганського. Армійською авіацією завдали авіаудару поблизу Покровського.
  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках - без активних бойових дій. Окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.
  • на Південнобузькому загарбники, що стримати українські підрозділи, обстрілювали наші позиції в районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького. Тут ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу. Також рашисти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.

Нагадаємо, українські військові звільнили на Херсонщині селище Таврійське.

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