Через обстріли знеструмлені все ще близько 720 населених пунктів, - Міненерго

Це майже близько 644,8 тисяч споживачів; найбільше - в Донецькій області.

Станом на 11 червня через бойові дії знеструмлено майже 720 населених пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.

Загалом це майже 645 тисяч споживачів, найбільше яких - із Донеччини (понад 369 тисяч). Ще 128,2 тисячі без електропостачання у Луганській області та майже 69,3 тисячі - в Харківській.

Без газопостачання залишаються 177 тисячі абонентів.

Тим часом за минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 23,7 тисячі споживачів, а газопостачання - 1,8 тисячі абонентів.

Нагадаємо, нині в Донецькій ОВА повідомили, що через бойові дії було знеструмлено північ області.