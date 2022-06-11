Через обстріли знеструмлені все ще близько 720 населених пунктів, - Міненерго

Станом на 11 червня через бойові дії знеструмлено майже 720 населених пунктів.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.
Загалом це майже 645 тисяч споживачів, найбільше яких - із Донеччини (понад 369 тисяч). Ще 128,2 тисячі без електропостачання у Луганській області та майже 69,3 тисячі - в Харківській.
Без газопостачання залишаються 177 тисячі абонентів.
Тим часом за минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 23,7 тисячі споживачів, а газопостачання - 1,8 тисячі абонентів.
Нагадаємо, нині в Донецькій ОВА повідомили, що через бойові дії було знеструмлено північ області.