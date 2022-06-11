Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?

Як писав LB.ua, очікується, що вже влітку у РФ почнеться відчутний економічний спад, тож восени велика ймовірність повномасштабної фінансової кризи. Тільки за самими скромними підрахунками вони втратять до 10%ВВП. Доходи населення стануть менше на 20-25%. Інфляція буде вище 10%. Цифри можуть видатися скромними, але росіяни такого не бачили навіть у найгірших в їх новітній історії 1993 році, чи 1998 років.

Попри те, що ЄС тягне з впровадженням найбільш ефективнихв частині впливу на РФ нафтогазових санкцій, нафтового ембарго, економікакраїни агресора починає падати.

Він також наголосив, що Україна вдячна своїм партнерам запередану досі зброю, але вважає, що її ще критично мало, щоб зупинити Росію.

8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що серед пропозицій, які наша країна направила партнерам - нові секторальні санкції усферах енергетики, фінансів та торгівлі, «дорожня карта» щодо подальших персональних санкцій проти російських олігархів та керівників держпідприємств.

У списку потенційних банків, яким можуть відключити SWIFT, Яблонський згадав"Газпромбанк", через який організовано російську схему оплати газу.

За його словами, нові обмеження стосуватимуться російського газу та розширення списку банків, які відключать від SWIFT.

«Буде понад десять різних санкційних пакетів. Ми знаходимось лише десь у першій третині»

«Шостий пакет санкцій, який з потугами прийняли у Європі, – це третина шляху, щоб втихомирити агресора», - розповів LB.ua економіст Олексій Кущ.

Олексій Кущ

Наразі у Російської Федерації є можливості оплачувати війну та підвищувати ставки. Та все ж таки санкції поступово підривають впевненість окупанта.

"Санкції не мають разового ефекту. Це такий багаторівневий процес. Думаю, що буде понад десять різних санкційних пакетів. Ми знаходимось десь у першій третині», - зазначає він.

До того ж санкції приймають аби демонструвати єдність з Україною та для того, щоб не допустити більш радикальних дій та ескалації, якою РФ постійно лякає світ.

"Якщо ЄС швидко та одночасно відмовиться від російського газу, то зануриться у потужну економічну кризу. І потужності для допомоги нам будуть меншими. Фактор рівня життя у Європі може впливати на політичні вподобання. Політики, що виступають за нормалізацію стосунків із Росією, можуть набирати більшої популярності. Нам це не потрібно", – наголошує Олексій Кущ.

Тож все поступово. Вже відключення "Сбербанку" від системи банківських переказів SWIFT, яке є в «шостому пакеті» – це суттєвий удар по Росії, пояснює економіст.

"Разом із тими банками, проти яких вже ввели санкції і ще введуть, це близько 50 відсотків валютних вкладів населення. Технічний доступ до цих грошей може значно погіршитися. Це відчують і прості росіяни», - констатує він.

«Необхідні кіберсанкції – є над чим працювати»

Наступний, 7-й пакет санкцій має передбачати не лише відмову від трубопровідної нафти та російського газу. Необхідні заходи для блокади російського флоту, заборона заходів кораблів під прапором ЄС до російських портів. У фінансовому секторі це має стосуватися на лише відключення від SWIFT нових російських та білоруських банків, а й кіберсанкції щодо криптовалюти. Про це на брифінгу повідомив Представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов.

Всеволод Ченцов

«Що ми хочемо бачити у сьомому пакеті санкцій? Говоримо про тотальне ембарго на російські енергоносії. Тобто ми говоримо про ту ж трубопровідну нафту. Для цього потрібно буде вирішити низку технічних питань. Мова йде про країни ЄС, які не мають виходу до моря. Цю проблему необхідно буде вирішувати», — заявив він.

Країни ЄС вже зараз мають працювати над пошуком альтернативних джерел постачання скрапленого газу.

«Ми говоримо про газ. Звичайно, залежність від газу є наразі дуже значною у кількох країн-членів ЄС. Але можна починати від скрапленого газу. Мається на увазі обмеження його постачання з РФ. Безумовно, треба працювати над альтернативними шляхами та джерелами постачання цього газу в ЄС. Над цим активна робота вже триває». Також сьомий пакет має включати посилення тиску на російський фінансовий сектор та включення до списку додаткових російських та білоруських банків. Блокада має стосуватися не лише російських медіа та телеканалів, а й усіх без виключення джерел розповсюдження інформації.

«Звичайно, що необхідні заходи для блокади російського флоту. А також заборона заходів кораблів під прапором ЄС до російських портів. Тобто це має бути комплексний підхід… Необхідний подальший тиск на членів російського істеблішменту, бізнес-еліти. Звісно, у фінансовому секторі це має стосуватися криптовалюти. Необхідні кіберсанкції. Тому є ще над чим працювати», - додав він.

Він нагадав, що всі попередні пакети санкцій не мали миттєвих наслідків, але наразі вже є інформація про падіння російської економіки на 6-8% у цьому році.

«Від’ємний або нульовий ріст протягом наступних років. Це та ціна, яку має заплатити російський народ, ми говоримо в цілому про російський народ. Та російська економіка», - додає він.

Загалом же стратегічна мета України в плані санкцій - повністю відрізати РФ від європейського ринку енергоресурсів.

На цьому наполягає група незалежних українських і міжнародних експертів, яка аналізує вплив застосованих проти Росії санкційних обмежень, співкоординаторами якої є керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та екс-радник Президента США з питань національної безпеки, Посол Майкл Макфол (експертна группа Єрмака-Макфола).

Так це передбачає «Дорожня карта енергетичних санкцій», яку ці експерти вже презентували у травні.

«Ми вважаємо, що затримка із запровадженням Шостого пакету знизила ефективність раніше вжитих заходів, зокрема обмежень щодо фінансової системи. Росія продовжила шукати обхідні шляхи та адаптуватися до санкцій. За час, що минув із проведення Версальського саміту ЄС у березні, де було прийнято рішення зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв, Кремль отримав додаткові можливості для адаптації та отримав десятки мільярдів нафтогазових доходів. Подальше зволікання із реалізацією повного ембарго російських енергоносіїв зменшить ефективність санкцій», - зазначається у відповідні доповіді групи.

Та додається, що поєднання санкційних обмежень – повне нафтогазове ембарго та відключення всіх російських фінансових установ від глобальної системи, включаючи “Газпромбанк”, - здатне пришвидшити завершення війни Росії проти України.

Однак, європейці тягнуть з повним енергоембарго РФ і пояснюють це можливими втратами для їх економік.

Тому зараз однією з ідей, яку активно намагається реалізувати ця робоча група Офісу президента: запровадження спеціального податку на імпорт російських енергоносіїв до Європи. У згаданому документі цей механізм названий "трансфертом вартості".

Простими словами, якщо Європа не може поки що повністю відмовитися від російських енергоносіїв - нехай вводить на них додатковий податок з передачею таких надходжень у розпорядження України у вигляді репарацій.

Як варіант - можна вводити такий податок із диверсифікованими ставками залежно від виду енергоносія.

Про цю ідею періодично згадує голова офісу Андрій Єрмак, хоч вона дуже болісна для європейців.

Андрій Єрмак

Є й інші варіанти – як, наприклад, накопичення надходжень експортерів російських енергоносіїв на спеціальних ескроу-рахунках (коли гроші можна використати лише за певної умови, як варіант - лише після закінчення війни із правом передачі їх Україні на гуманітарні цілі).

Ще один з варіантів, згідно розділів Плану – повне блокування обхідних газопроводів та завантаження української ГТС.

Це не тільки збільшить виторг від транзиту для нас з 1,5 до 3 - 4 млрд. дол., а й поставить Газпром у залежність від українського маршруту.

Так, поки що це лише проект дорожньої карти.

Щоб вона стала основою європейської політики, про це необхідно говорити на всіх рівнях українсько-європейської співпраці.

Загальне санкційне меню

Загалом же Україна прагне повного відключення РФ від світової фінансової системи, тому, що попри наявні санкції велика кількість фінансових установ країни-окупанта все, ще залишається «на плаву».

Тому виключно енергоресурсами робота не обмежується.

Також, йде формування санкційного тиску по стратегічнім статтям експорту Росії – ті ж метали і таке інше. Це - другий та третій рівень пріоритетів.

Ще один важливий блок співпраці це полювання за усіма, хто причетний до військових злочинів. Це юридичний блок – взаємодія з Міжнародним кримінальним судом.

Розробкою подальшого санкційного меню, планом дій (Action plan), який пропонує впроваджувати Україна, вже опікуються не лише фахівці у сфері енергоресурсів, а й аналітики, юристи, економісти та банкіри, дипломати.

«По кожному з цих напрямків ми ведемо роботу з нашими основними санкційними партнерами, а це США, Великобританія, Канада, ЄС, до яких долучаються Австралія, Нова Зеландія, Японія», - розповів LB.ua деталі цієї роботи Спецпредставник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макєєв.

Та тільки цими країнами географія не обмежується, санкції вводять і інші партнери. Наразі триває ідентифікація та заморожування активів. Механізм можливої їх передачі Україні в кожному випадку буде вимагати окремих юридичних рішень аж до змін у законодавство країн, чи рішень судів.

Так, 8 червня стало відомо, що банки та інші фінансові організації Люксембургу, маленької країни - з особливими умовами ведення бізнесу, або офшорами – заморозила активи росіян на 4,3 млрд євро через військове вторгнення в Україну. Як повідомило міністерство фінансів країни, зокрема, заморожено депозити та цінні папери понад 90 фізосіб та 1100 компаній, які підпали під санкції.

Також ведуться погодження подальших персональних санкцій.

Зокрема, за інформацією ЗМІ вже в 6-й пакет хотіли включити санкції щодо патріарха Кирила, та поки не змогли . Натомість вже відомо про персональні санкції Великобританії та США щодо колишньої російської спортсменки, яку вважають громадянською дружиною президента РФ – Аліни Кабаєвої.

«Ми впевнені, що лише адресні санкції на російських урядовців, посадовців та воєнних злочинців, секторальні санкції, що вливають на цілі сфери економіки, та загалом вплив, який відчує кожен громадянин, можуть щось змінити в цій країні та перекрити кисень для їх агресії», - каже Олексій Макєєв.

У країни-окупанта є певні категорії осіб, для яких персональні санкції стануть найболючішими. Кількість потенційних кандидатів на потрапляння у такі списки становить не менше 12 тис. фізичних і 3 тис. юридичних осіб.

Серед них - олігархи, найвищі урядовці, ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей. Також пропонується розглянути запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів.

Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes. В Офісі президента вважають, що особливу увагу слід приділити тим олігархам, які наразі змогли уникнути санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях. Наприклад, це Володимир Потанін, власник «Норильського нікелю» та інших великих активів, Андрій Бокарьов, співвласник «Трансмашхолдингу» та інших великих активів, Іскандер Махмудов, який є співвласником компаній «Трансойл», «Трансмашхолдинг» тощо.

Та подальші санкції можуть торкатись не лише їх, бо під прицілом статки й менш відомих росіян.І ці активи шукають постійно в різних юрисдикціях.Так, агентство Bloomberg розповідає, що в Лондоні діє група фірм, що спеціалізуються на відстежуванні активів росіян, і співпрацює з посольством України у Великій Британії. Вона вже виявила майно сотні високопоставлених росіян, що можуть бути включені до міжнародних санкційних списків.Лондонські фірми націлені на високопоставлених, але малопомітних чиновників та військовослужбовців Росії, які мають нерухомість та інші активи вартістю мільйони фунтів стерлінгів у таких місцях, як Лондон чи південь Франції.

Олексій Макєєв

Усім цим «діячам» країни-окупанта загрожує заморожування активів, заборона на в’їзд до країн санкційної коаліції, припинення повноважень у західних компаніях.«Санкційна коаліція є і продовжує діяти, стискати зашморг навколо економіки РФ. У наших партнерів матеріалів на декілька пакетів наперед», - каже Олексій Макєєв.