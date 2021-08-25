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Представником України при ЄС призначено Всеволода Ченцова

До квітня Ченцов був послом України в Нідерландах.

Представником України при ЄС призначено Всеволода Ченцова
Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов
Фото: Укринформ

Президент Володимир Зеленський призначив Всеволода Ченцова представником України при Європейському союзі, а також при Європейській спільноті з атомної енергії (ЄАЕС).

Відповідний указ №445/2021 глава держави підписав 25 серпня.

Зеленський звільнив Ченцова з посади посла України в Нідерландах 6 квітня.

Ченцов народився в 1974 році, кар'єрний дипломат, в МЗС України з 1996 року. За кордоном працював у посольствах України в Туреччині та Польщі, а також в представництві України при Європейському Союзі. Очолював департамент ЄС в МЗС України, був постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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