Шмигаль обговорив з німецьким міністром блокаду Росією українських портів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з німецьким міністром з питань продовольства та сільського господарства Чемом Оздеміром.

Про це Шмигаль повідомив у Телеграм.

"Німеччина може зіграти важливу роль у відновленні України. Розповів про нову економічну стратегію України, яка складається з низки програм, зокрема підтримки переробної та аграрної промисловості. Надання грантів малим і середнім підприємцям на розвиток цих галузей стало б сильним поштовхом для української економіки. Не менш важливо якомога швидше відновити інфраструктуру у звільнених регіонах, щоб забезпечити нормальну логістику та роботу підприємств. Розраховуємо, що Німеччина всебічно долучиться до відновлення України", - написав Шмигаль.

За його словами, також вони обговорили військову блокаду росією українських портів і продовольчу кризу, яка загрожує світові внаслідок цього.

"За попередніми оцінками, у жовтні нам може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю — для 10-15 млн тонн. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ. Тож наголосив, що допомога Німеччини була б цінною та своєчасною", - додав очільник уряду.

Нагадаємо, що 10 червня Шмигаль анонсував запуск нової економічної стратегії України.