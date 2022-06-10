​Данілов: "Ми обов’язково отримаємо відповідь, чому Росії вдалось окупувати південь України"
​Данілов: "Ми обов’язково отримаємо відповідь, чому Росії вдалось окупувати південь України"
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Невідомий літак порушив повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії і Болгарії
Невідомий літак порушив повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії і Болгарії
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
ГоловнаЕкономікаБізнес

Бізнесу дозволили подати протерміновану звітність після воєнного стану

Уряд також врегулював питання проведення інвентаризації майна на окупованих територіях.

Бізнесу дозволили подати протерміновану звітність після воєнного стану
Ілюстративне фото
Фото: socportal.info

Підприємствам, які під час дії воєнного стану вчасно не подали проміжну чи річну звітність, дозволяється зробити це протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Рішенням Кабінету міністрів внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності, якими врегульовано питання щодо строків подання фінансової звітності підприємствами, які під час дії воєнного стану не подали проміжну, річну звітність у передбачені строки. Зокрема, такі підприємства мають подати відповідну звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Цими змінами також врегулювано питання проведення інвентаризації майна підприємствами, які знаходяться на тимчасово окупованій території, в районах воєнних дій, або ж там знаходиться їхнє майно. 

"Керівники таких підприємств зможуть оперативно приймати рішення щодо проведення інвентаризації окремо визначеного майна у разі виявлення фактів його розкрадання чи псування задля забезпечення фіксування таких подій", - пояснили в Мінфіні.

Нагадаємо, в кінці квітня Державна податкова служба України, з огляду на російську військову агресію, поінформувала  про новий порядок дій у зв’язку з неможливістю своєчасного виконання податкових обов’язків, передбачених Податковим кодексом. Зазначалося, що платників податків звільняють від відповідальності за порушення на час воєнного стану.

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також