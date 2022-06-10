Бізнесу дозволили подати протерміновану звітність після воєнного стану

Підприємствам, які під час дії воєнного стану вчасно не подали проміжну чи річну звітність, дозволяється зробити це протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Рішенням Кабінету міністрів внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності, якими врегульовано питання щодо строків подання фінансової звітності підприємствами, які під час дії воєнного стану не подали проміжну, річну звітність у передбачені строки. Зокрема, такі підприємства мають подати відповідну звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Цими змінами також врегулювано питання проведення інвентаризації майна підприємствами, які знаходяться на тимчасово окупованій території, в районах воєнних дій, або ж там знаходиться їхнє майно.

"Керівники таких підприємств зможуть оперативно приймати рішення щодо проведення інвентаризації окремо визначеного майна у разі виявлення фактів його розкрадання чи псування задля забезпечення фіксування таких подій", - пояснили в Мінфіні.

Нагадаємо, в кінці квітня Державна податкова служба України, з огляду на російську військову агресію, поінформувала про новий порядок дій у зв’язку з неможливістю своєчасного виконання податкових обов’язків, передбачених Податковим кодексом. Зазначалося, що платників податків звільняють від відповідальності за порушення на час воєнного стану.

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня.