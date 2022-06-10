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Приват24 не працюватиме в ніч на 13 червня

Зазначається, що банк проводитиме поточні регламентні роботи.

Приват24 не працюватиме в ніч на 13 червня
Фото: psm7.com

У суботу, 12 червня, вночі ПриватБанк проводитиме поточні регламентні роботи в Приват24, тому сервіси не будуть правцювати до 5 ранку 13 червня.

Про це повідомила пресслужба банку.

"Для безпечної та якісної роботи сервісів, ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи у Приват24 у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції. Просимо вибачити за тимчасові незручності та сподіваємось на ваше розуміння!", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні.

Нагадаємо, 16 квітня в роботі Приват24 стався збій, а також проблеми в деяких клієнтів із входом в додаток. Однак,того ж дня проблему було вирішено.

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