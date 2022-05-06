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Укрзалізниця тимчасово обмежила продаж квитків через Приват, Tickets.ua, Proizd.ua та інші

Придбати електронні проїзні документи можна лише на офіційному сайті перевізника.

Укрзалізниця тимчасово обмежила продаж квитків через Приват, Tickets.ua, Proizd.ua та інші
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші. 

Про це повідомили в пресслужбі національного перевізника.

"Наразі електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт Укрзалізниці - Ukrzaliznytsia booking.uz.gov.ua. Квитки на поїзди в межах України, а також на київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах Укрзалізниці", - зазначили в УЗ.

В Укрзалізниці кажуть - обмеження є "тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи та гарантувати безперебійність їх роботи". 

У пресслужбі перевізника додали - якщо під час купівлі квитка онлайн-система зависне, то гроші повернуть через 3-10 банківських днів залежно від банку.

Нагадаємо, Укрзалізниця порадила купувати квитки в касах через російські кібератаки. 1 травня хакери атакували сервіси онлайн-продажу квитків і лінію підтримки УЗ.

Наприкінці квітня перевізник тимчасово зупинив продаж електронних квитків на поїзди, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії через "невідкладні технічні роботи".

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