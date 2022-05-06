Укрзалізниця тимчасово обмежила продаж квитків через Приват, Tickets.ua, Proizd.ua та інші

Придбати електронні проїзні документи можна лише на офіційному сайті перевізника.

Укрзалізниця тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Про це повідомили в пресслужбі національного перевізника.

"Наразі електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт Укрзалізниці - Ukrzaliznytsia booking.uz.gov.ua. Квитки на поїзди в межах України, а також на київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах Укрзалізниці", - зазначили в УЗ.

В Укрзалізниці кажуть - обмеження є "тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи та гарантувати безперебійність їх роботи".

У пресслужбі перевізника додали - якщо під час купівлі квитка онлайн-система зависне, то гроші повернуть через 3-10 банківських днів залежно від банку.

Нагадаємо, Укрзалізниця порадила купувати квитки в касах через російські кібератаки. 1 травня хакери атакували сервіси онлайн-продажу квитків і лінію підтримки УЗ.

Наприкінці квітня перевізник тимчасово зупинив продаж електронних квитків на поїзди, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії через "невідкладні технічні роботи".