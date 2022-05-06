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Російські війська обстріляли село Кам’янське під Запоріжжям

Деякі місцеві жителі відмовилися від евакуації та залишаються в селі. 

Російські війська обстріляли село Кам’янське під Запоріжжям
Наслідки обстрілів села Кам’янське під Запоріжжям
Фото: Telegram Запорізької обласної військової адміністрації

Унаслідок чергової збройної атаки росіян по селу Кам’янському в Запорізькій області було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє у Telegram Запорізька обласна військова адміністрація. 

Попри те, що більшість людей вже виїхали із села, частина все ж залишилася у власних домівках. Вони розповідають, що селище регулярно обстрілюється, а до страшних звуків уже звикли. Через російську збройну агресію повністю зруйновано або згоріло чимало домівок, гинуть або отримують поранення цілі сім'ї, страждають від ворожих атак і тварини.

Люди розповідають, що російські снаряди регулярно прилітають на подвір’я, а обстріли починаються рано-вранці і закінчуються пізно ввечері.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару окупантів по Запоріжжю в місті пошкоджено два будинки в приватному секторі.

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