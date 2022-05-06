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У столиці на гарячому піймали крадіїв елітних авто, - Нацполіція

У домівках затриманих правоохоронці виявили зброю, боєприпаси та військове спорядження та спецзасоби.

У столиці на гарячому піймали крадіїв елітних авто, - Нацполіція
Фото: Пресслужба поліції Києва

У Києві правоохоронці затримали групу крадіїв елітних автомобілів.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Зловмисників піймали, коли ті намагалися вивезти викрадені іномарки. Після проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили місце стоянки привласнених транспортних засобів. Сюди крадії за допомогою евакуаторів перевозили залишені авто з паркувальних майданчиків.

"У ході проведення обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили у них автоматичну зброю, пістолети та набої до них, гранати, військове спорядження, а також державні номерні знаки. Речові докази вилучили та направили на проведення експертизи, а уродженців столиці, 1978 та 1985 років народження затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповіли в поліції Києва.

Затриманим повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом. 

Затриманим загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна. 

Фото: Пресслужба поліції Києва

Фото: Пресслужба поліції Києва

Фото: Пресслужба поліції Києва

"Окрім цього, вирішується питання кваліфікації злочину за ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - додали в поліції.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманих до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень в Україні. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Київщині викрили банду автокрадіїв.

За минулий рік у Києві вкрали 684 автомобілі.

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