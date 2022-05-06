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В штабі ООС розповіли про “Чоткого пацу” Івана Мартинова, який знищує окупантів на Донецькому напрямку

Він брав активну участь у Революції Гідності, воював у складі добровольчого батальйону, потім підписав контракт із ЗСУ, де відслужив 5 років.

“Чоткий паца з Рівного” Іван Мартинов знищує окупантів у складі окремої 68-ї єгерської бригади на Донецькому напрямку.

“Знайомтесь: Іван Мартинов, відомий інтернет-спільноті як “Чоткий паца з Рівного”. Саме його фраза – "це мєрзость", сказана про економічну ситуацію в 2014 році, – стала одним із найпопулярніших мемів далеко за межами вебпростору. Сьогодні “Чоткий паца” впевнений: “Москалі – це мєрзость”, і без жалю знищує окупантів у складі окремої єгерської бригади на Донецькому напрямку”, – йдеться на Facebook-сторінці Операції об’єднаних сил.

Попри популярність відео з Іваном, мало хто знає, що він брав активну участь у Революції Гідності, воював у складі добровольчого батальйону, потім підписав контракт із ЗСУ, де відслужив 5 років.

“Дембель” вийшов не дуже тривалий: “Після служби приїхав до батька, три місяці відпочив і знову довелося йти на війну”, — розповідає український воїн.

Іван Мартинов
Фото: facebook.com/JFTaskForce/posts/364511025704214
Іван Мартинов

“Він пам’ятає, як 24 лютого ще крізь сон почув, що летять російські ракети. «Подзвонили із сільради: Ваня, збирайся! Я заварив собі кави, але і попити її не встиг — приїхала машина, і от я вже у військкоматі”, – згадує піхотинець 68-ї єгерської бригади.

Після перемоги Мартинов планує одружитися та поїхати подорожувати — “подивитися на світ без рашистської гидоти”.

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