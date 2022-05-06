Біля острова Зміїний загорівся російський фрегат, – ЗМІ

На допомогу судну окупанти відправили рятувальні кораблі з Криму.

Біля острова Зміїний у Чорному морі загорівся російський фрегат проєкту 11356Р типу "Буревісник". Про це пише одеське медіа "Думская".

За даними журналістів, над цим районом в акваторії моря кружляла ворожа авіація, на допомогу судну з Криму вийшли рятувальні кораблі.

Причина загоряння, а також те, який саме з трьох фрегатів Чорноморського флоту РФ загорівся, поки що незрозуміла. Інформація про вибух на судні зʼявилася в соцмережах ще вчора, сьогодні медіа отримало підтвердження.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ сьогодні була зазначена одна нова втрата ворожого корабля чи катера. Тож флот росіян збіднів уже на 11 одиниць.

Нагадаємо, що 13 квітня захисники влучили в крейсер "Москва" з українських протитанкових ракет "Нептун". Судно пішло на дно. Окупанти причиною втрати свого флагмана назвали "пожежу на борту" і відмовляються визнавати втрати екіпажу.