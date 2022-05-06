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Німеччина передасть Україні сім самохідних гаубиць

Українські військові можуть розпочати навчання роботі з ними вже наступного тижня. 

Німеччина передасть Україні сім самохідних гаубиць
Фото: Dreamstime.com

Німеччина передасть Україні сім самохідних гаубиць на додачу до пʼяти, які пообіцяли Нідерланди. Про це повідомила міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт, пише Reuters.

Вона зазначила, що навчання українських військових роботі з цим артилерійським озброєнням може початися в Німеччині вже наступного тижня.

Нагадаємо, у квітні прем’єр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його країна передасть Україні більш важке обладнання – гаубиці. Він додав, що це питання розглядається з союзниками.

Згодом міністерка оборони Кайса Оллонгрен повідомила, що Німеччина підтримала ініціативу Нідерландів надати гаубиці, і готова надіслати до них боєприпаси та навчити українців роботі з ними. Кількість одиниць тоді не повідомляли, але сказали, що вона "обмежена". 

Гаубиці Україна також отримує і від інших держав, зокрема США та Канади. 

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