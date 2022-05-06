У Херсоні окупанти влаштували глобальний “шмон”, людей перевіряють значно жорсткіше

Сьогодні в Херсоні окупанти влаштували глобальний “шмон”. У місті поставили дуже багато блокпостів, зокрема там, де раніше ніколи не ставили. Значно жорсткіше перевіряють всіх людей.

Про це Lb.ua повідомив мешканець міста.

“У наш багатоквартирний будинок сьогодні близько 9 ранку прийшли їхні військові (раніше ніколи не приходили). Перевірили підвал та дах”, – йдеться у повідомленні.

Вчора зачинили виїзд-в'їзд з та в Херсонщину, який був з Бериславу в сторону Кривого Рогу. Оголосили, що можливості виїхати чи виїхати в область не буде до 11 травня.

Також обмежили можливість пересування в середині окупованої території: в Херсон проблематично потрапити з сусідніх сіл та міст.

“Вони готуються до 9 травня. Бояться силових провокацій. Отже шманають всіх і все, що тільки можуть. Ми змушені до 11 травня навіть припинити перевезення гуманітарної допомоги просто в середині міста. Попросили всіх, кого забезпечуємо, наступні 5 днів потерпіти”, – додав він.

Відомі факти відбирання російськими військовими гуманітарної допомоги, коли вони її випадково знаходять. Кажуть: “Ми самі її роздамо людям 9 травня”.

“Тому ми не хочемо, щоб вони знайшли наші невеличкі гуманітарні склади”, – зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, ситуація у Херсонській області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація у окупованих селах.

Як повідомила у британській розвідці, Росія націлена на довготривалу окупацію Херсона.