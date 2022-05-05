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Повідомлено про підозру начальнику виправної колонії на Херсонщині, який співпрацював з окупантами

Він надав доступ на територію колонії військовослужбовцям РФ, де забезпечував їм місця відпочинку та медичну допомогу.

Повідомлено про підозру начальнику виправної колонії на Херсонщині, який співпрацював з окупантами
Фото: 5.ua

На Херсонщині повідомлено про підозру в державній зраді начальнику виправної колонії  за співпрацю з російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Начальнику однієї з виправних колоній Херсонської області заочно повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 КК України) через його співпрацю з російськими окупантами", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний розпорядився надати безперешкодний доступ на територію колонії військовослужбовцям збройних сил РФ, де забезпечує їм місця відпочинку та медичну допомогу.

Також, сприяючи окупаційним військам, він залучає засуджених до проведення ремонтних робіт ворожої техніки.

В Офісі генпрокурора зазначили, що підозрюваний, використовуючи службові зв'язки, схиляє інших посадовців  області до співпраці з окупаційними військами та спецслужбами РФ. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, раніше депутату Херсонської міськради повідомили про підозру у держзраді. Він передавав інформацію про ЗСУ російським окупантам.

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