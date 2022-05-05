Великобританія ввела санкції проти російського "Євразу", третина якого належить Абрамовичу

Уряд Великої Британії оголосив про включення до санкційного списку російського металургійного холдингу Evraz plc.

Про це повідомляє пресслужба уряду Сполученого Королівства.

"Уряд Великобританії оголосив про запровадження санкцій щодо Evraz plc. Металургійна та гірничодобувна компанія працює у галузях, що мають стратегічне значення для Уряду Росії", - сказано у релізі щодо рішення.

Зокрема, компанія виготовляє 28% усіх залізничних коліс та 97% залізничних колій у Росії. Британські урядовці,зазначають, що діяльність «Євраза» «має життєво важливе значення, оскільки Росія використовує залізниці для основних військових поставок та переміщення військ на лінію фронту в Україні».

Крім того, основна діяльність холдингу «Євраз» відбувається на території РФ, де компанія є одним із найбільших роботодавців. Тож ці санкції, упевнені в британському уряді, ще більше вплинуть на фінансові резерви Путіна та заблоковану російську економіку, підтримавши таким чином боротьбу України проти російських агресорів.

Нагадаємо, 4 травня Великобританія застосувала нові санкції проти Росії та її пропагандистів і медіа.