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Болгарія буде просити ЄС відстрочки ембарго на роснафту, - Ніколов

Країна разом із Грецією та Румунією працюватимуть над тим, аби потенційно знизити залежність від природного газу в регіоні.

Болгарія буде просити ЄС відстрочки ембарго на роснафту, - Ніколов
Фото: БГНЕС

Болгарія буде просити Євросоюз відтермінувати ембарго на російську нафту.

Про це заявив болгарський міністр енергетики Олександр Ніколов, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на БГНЕС.

Країна буде шукати рішення, яке дозволить уникнути ризиків для роботи її нафтопереробних заводів і виробництва.

"Позиція Болгарії щодо нафти чітка. Ми будемо просити відстрочку від ЄС", - сказав Ніколов.

За словами міністра енергетики, його держава, а також Греція та Румунія працюватимуть над тим, щоб потенційно знизити залежність від природного газу в регіоні.

Нагадаємо, поки що не може відмовитися від російської нафти Японія.

А президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що всі країни ЄС підтримають шостий пакет санкцій проти РФ. Він передбачає ембарго на нафту для Росії.

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