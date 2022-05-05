"Ми маємо бути організованими та готовими докладати зусилля в довготерміновій перспективі", - наголосив французький президент.

Франція збільшить свою фінансову допомогу Україні до 2 млрд дол.

Про це заявив на Міжнародній донорській конференції президент Франції Емманюель Макрон.

"З початку війни Франція надала 100 млн євро гуманітарної допомоги, які слугують для фінансування міжнародних організацій та неурядових організацій на місцях. Уже 800 тонн гуманітарної та медичної допомоги було доставлено в Україну та інші країни регіону. Сьогодні Франція готова допомагати. Загалом Франція надала у 2022 році 1,7 млрд доларів на користь України", - зазначив Макрон.

Він наголосив, що "за більш ніж 2 місяці з початку агресії Росії проти України гуманітарні потреби народу та економічна ситуація країни вимагають нових зусиль міжнародної спільноти у відповідь на руйнування цивільної інфраструктури".

"Сьогодні я хочу оголосити, що Франція надасть свою глобальну допомогу на суму 2 млрд дол., щоб задовольнити потреби, озвучені Президентом України. Франція продовжить діяти скоординовано в рамках ЄС, разом з нашими європейськими партнерами, а також у рамках Великої сімки та міжнародних фінансових інституцій, щоб колективно відповідати на потреби України перед лицем катастрофи цієї війни", - зазначив французький лідер.

Макрон також повідомив, що український уряд отримав у розпорядження "механізм прямої бюджетної підтримки".

"Ми продовжуємо підтримувати та гарантувати інвестиції та експорт до України. Це дуже важливо для відбудови економіки України у критичний момент, а також для зміцнення стійкості країни у довгостроковій перспективі", - підкреслив президент Франції.

Він повідомив, що Франція з партнерами запустили ініціативу, яка покликана мінімізувати вплив російської агресії на Україну.

"Зокрема, це ініціатива ЄС FARM. Ми хочемо розгорнути її в координації з Африканським Союзом у рамках Великої сімки, Великої двадцятки та нашого партнерства... Ми працюємо з усіма нашими партнерами, щоб пом’якшити напругу на сільськогосподарських світових ринках, зміцнити солідарність щодо країн, які потерпають найбільше від цього впливу, та продовжуватимемо інвестувати у місцеву с/г продукцію. FARM – це наша узгоджена міжнародна відповідь... яка має на меті дати відповідь на харчову кризу, що буде безпосереднім наслідком війни в Україні", розповів Макрон.

Французький президент наголосив - європейські країни повинні бути "організованими та готовими докладати зусилля в довготерміновій перспективі в контексті конфлікту, який, на жаль, ризикує продовжуватися".

Нагадаємо, на Міжнародній донорській конференції в Польщі українській стороні вдалося мобілізувати для відбудови нашої держави $6,5 млрд.

Німеччина оголосила про виділення Україні 125 млн євро на гуманітарну допомогу, а Фінляндія збирається відправити Україні додаткову військову техніку та надати ще 70 млн євро допомоги.