В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
У Росії залишилася доба до дефолту
У Росії залишилася доба до дефолту
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
ГоловнаСвіт

Угорщина не погодиться із запропонованою ЄС забороною на імпорт російської нафти, – речник Орбана

Будапешт готовий відмовитися від російської нафти аж через три-п’ять років.

Угорщина не погодиться із запропонованою ЄС забороною на імпорт російської нафти, – речник Орбана
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Угорщина не погодиться з планом Європейського Союзу запровадити ембарго на імпорт російської нафти в його нинішньому вигляді, оскільки це «суперечить національній енергетичній безпеці Угорщини».

Про це повідомляє CNN.

«Пропозиція від імені Брюсселя передбачає, що це має бути зроблено до кінця наступного року. Найкоротший період – ми це чітко усвідомлювали, наші нафтові компанії чітко уявляли це – три-п’ять років, – заявив Золтан Ковач, речник прем'єр-міністра Віктора Орбана. – Самою суттю прийняття рішень в Європі є консенсус... Ми стверджуємо, і ми говоримо Брюсселю та всім європейським державам, що від імені Угорщини це просто не можна робити, як вони вимагають».

За його словами, Угорщина поки не отримала великої допомоги від імені Європейського Союзу, а оскільки країна не має виходу до моря, то вона «успадкувала однобічну залежність від Росії після падіння комунізму».

Золтан Ковач також рішуче заперечив, що Володимир Путін заздалегідь попередив Віктора Орбана про вторгнення в Україну. 

«Угорщина отримувала інформацію та розвідувальні дані з тим самим темпом і в той самий час, що й інші союзники по НАТО», – сказав він.

Нагадаємо, Європейський Союз пропонує заборонити весь імпорт нафти з Росії до кінця року

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також