Угорщина не погодиться із запропонованою ЄС забороною на імпорт російської нафти, – речник Орбана

Будапешт готовий відмовитися від російської нафти аж через три-п’ять років.

Угорщина не погодиться з планом Європейського Союзу запровадити ембарго на імпорт російської нафти в його нинішньому вигляді, оскільки це «суперечить національній енергетичній безпеці Угорщини».

Про це повідомляє CNN.

«Пропозиція від імені Брюсселя передбачає, що це має бути зроблено до кінця наступного року. Найкоротший період – ми це чітко усвідомлювали, наші нафтові компанії чітко уявляли це – три-п’ять років, – заявив Золтан Ковач, речник прем'єр-міністра Віктора Орбана. – Самою суттю прийняття рішень в Європі є консенсус... Ми стверджуємо, і ми говоримо Брюсселю та всім європейським державам, що від імені Угорщини це просто не можна робити, як вони вимагають».

За його словами, Угорщина поки не отримала великої допомоги від імені Європейського Союзу, а оскільки країна не має виходу до моря, то вона «успадкувала однобічну залежність від Росії після падіння комунізму».

Золтан Ковач також рішуче заперечив, що Володимир Путін заздалегідь попередив Віктора Орбана про вторгнення в Україну.

«Угорщина отримувала інформацію та розвідувальні дані з тим самим темпом і в той самий час, що й інші союзники по НАТО», – сказав він.

Нагадаємо, Європейський Союз пропонує заборонити весь імпорт нафти з Росії до кінця року.