Головний рабин Росії закликав Лаврова перепросити за слова про Гітлера і євреїв

У той самий час він заявив, що не поділяє думку про ототожнення дій російської влади в Україні з діями радянської армії під час Другої світової війни.

Головний рабин Росії Берл Лазар шокований заявами російського міністра Сергія Лаврова про те, що "євреї є найбільш запеклими антисемітами", і закликав його публічно перепросити за ці слова. Про це повідомляє УП з посиланням на Jewish Telegraphic Association.

"Я не вважаю себе уповноваженим давати поради голові російської дипломатії, але було б непогано, якби він попросив пробачення у євреїв і просто визнав свою помилку. Я думаю, після цього інцидент можна було б вважати вичерпаним і перегорнути сторінку", - заявив Берл Лазар.

Рабин додав, що не поділяє думку про ототожнення дій російської влади в Україні з діями радянської армії під час Другої світової війни.

Він пояснив, що звинувачення українців у "неонацизмі" з боку російської влади применшує подвиг і героїзм тих радянських військових, які звільнили концтабір Аушвіц і встановили червоний "прапор перемоги" над Рейхстагом у Берліні.

Лазаря вважають наближеним до російського президента Володимира Путіна. Він очолює Федерацією єврейських громад Росії – об’єднання, що пов’язане з напрямом любавицького хасидизму.