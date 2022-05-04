​Ворог обстріляв з "градів" два села на Дніпропетровщині

Сьогодні вороги обстріляли з "градів" Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. Згідно з повідомленням, росіяни поцілили по двох селах. Унаслідок обстрілу пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі і дитячому садку.

"Людей не зачепило. Більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними командування повітряних сил ЗСУ, 3 травня під час масованого ракетного удару по Україні Росія випустила щонайменше 18 ракет, вісім із них були перехоплені та збиті протиповітряною обороною Збройних сил України. Зокрема, було збито дві ракети, що летіли над Вінницею, і одну на підльоті до Києва.

Також Росія завдала близько 50 авіаударів по стратегічних об'єктах в Україні.