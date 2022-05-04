Залужний обговорив з Горбуліним перспективну модель Збройних сил України

"В її основі - високотехнологічні види озброєння і техніки, сучасні підходи до управління".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна працює над перспективною моделлю своїх Збройних сил.

Про це він сказав за результатами зустрічі з академіком НАНУ Володимиром Горбуліним.

"Уже сьогодні, попри всю складність поточної ситуації, ми працюємо над перспективною моделлю Збройних сил. В її основі - високотехнологічні види озброєння і техніки, сучасні підходи до управління", - написав Залужний у своєму Facebook.

Він додав, що ці питання обговорив з академіком Володимиром Горбуліним.

"Кожна зустріч з ним додає впевненості в успіху нашої держави, адже ми спираємося на досвід і знання Великих Українців", - підкреслив головнокомандувач.

Сьогодні LB.ua опублікує текст Володимира Горбуліна про відбудову України та роль у цьому процесі оборонного комплексу.

Нагадаємо, в Укроборонпромі повідомили, що Україна почала роботу над створенням нової програми розвитку оборонно-промислового комплексу. Над нею працюють державний концерн, органи державної влади, а також Генштаб ЗСУ, нардепи і Національна академія наук.