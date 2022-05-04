У Макіївці загорілася нафтобаза з пальним для окупантів

Вогонь охопив чотири резервуари по 5000 тонн кожен.

У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині 4 травня загорілася нафтобаза з 20 000 тонн нафтопродуктів.

Вогнем охоплено чотири резервуари по 5000 тонн кожен, повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Це означає, що палива у ворожої техніки буде на 20 тисяч тонн менше. За попередніми даними, у пожежі загинула одна людина і двоє отримали поранення", – зазначили в Центрі.

Пожежі на нафтобазах останнім часом часто виникають і в Росії. Наприклад, 22 березня біля Нижнього Новгорода спалахнуло зразу сім бензовозів.