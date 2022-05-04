Ворог поцілив у групу робітників, які сідали в автобус після закінчення зміни.

Окупанти вбили в Авдіївці 7 працівників коксохімічного заводу, 19 поранено.

Про це повідомили в поліції Донеччини.

“Окупанти поцілили у групу робітників, які сідали в автобус після закінчення зміни. Кількість жертв уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зібрали докази воєнного злочину росіян. Роботу на місці удару координувало керівництво поліції Донецької області.

Розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, здійснюватиме Служба безпеки України.

Нагадаємо, одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості у державі – ПрАТ “Авдіївський коксохімічний завод” потрапило під мінометний обстріл.

Авдіївський коксохімічний завод росіяни обстріляли і вчора. Є загиблі і поранені. Голова ОВА називав неуточнені цифри – 10 жертв і 15 потерпілих.

А 24 квітня обстрілом там було пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ і цех уловлювання.