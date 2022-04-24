Росіяни вкотре обстріляли Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області. Місцева прокуратура здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

"24 квітня 2022 року приблизно об 11:35 збройними силами рф із застосуванням реактивної системи залпового вогню здійснено черговий обстріл міста Авдіївка Донецької області. Під вогнем окупантів знову опинилось одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості у державі - ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод". Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех уловлювання", - зазначили в установі.

Фото: Facebook/Донецька обласна прокуратура

Наразі повну інформацію про пошкоджену інфраструктуру встановлюють.

Нагадаємо, в Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні продовжилися активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Авдіївка зазнала авіаударів, були випущені касетні снаряди.

В області на Великдень від обстрілів росіян загинули двоє дітей.