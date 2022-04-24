Окупанти провалили на декількох напрямках свої штурмові операції, - Генштаб

У той же час РФ вивозить із Білорусі пошкоджену техніку через Гомель у напрямку Брянська.

На Слобожанському, Сєвєродонецькому і Курахівському напрямках загарбники провалили свої штурмові операції.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як ідеться у зведенні станом на 18.00 24 квітня, на Слобожанському напрямку Росія продовжує перекидати озброєння і військову техніку ворога до району міста Куп’янськ. Триває часткове блокування Харкова.

"Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха. Ворог успіху не мав, зазнав втрат та був вимушений відступити на раніше займані рубежі", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

На Сєверодонецькому напрямку загарбники намагалися здійснювати штурмові дії в напрямку населених пунктів Лиман та Яцьківка, однак успіху не мали. Водночас вони встановили контроль над частиною Зарічного. Росіяни також намагалися закріпитися в західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, проте успіху не мали. Вони розпочали просування у напрямках населених пунктів Оріхове та Нижнє.

"На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, противник здійснив спробу наступу у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка. Успіху не мав. На Маріупольському напрямку загарбники продовжували вогневий вплив та бойові дії в районі "Азовсталі". Ворог завдавав авіаційних ударів по визначених обєктах цивільної інфраструктури. Окупанти здійснювали штурмові дії у напрямку населеного пункту Времівка, зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції", - розповіли в Генеральному штабі.

Також тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху до тимчасово окупованого Криму.

На Волинському і Поліському напрямках РФ активних дій не проводила. За інформацією українського командування, до семи батальйонів збройних сил Білорусі прикривають українсько-білоруський кордон у Брестській та Гомельській областях. Триває вивезення з Білорусі до Росії озброєння та військової техніки підрозділів Східного військового округу, переважно пошкодженої, через Гомель у напрямку Брянська.

На Сіверському напрямку прикордонна служба російської ФСБ забезпечує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

"З Курської до Бєлгородської області ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону зі складу 14 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони", - повідомили в Генштабу ЗСУ.

На Донецькому і Таврійському напрямках росіяни нарощують систему управління та протиповітряної оборони та обстрілюють ЗСУ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Також загарбники завдають авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації.

На Попаснянському напрямку підрозділи окупантів намагалися закріпитися на досягнутих рубежах. Вони також проводили перегрупування та поповняли особовий склад і боєприпаси та проводили підготовку до подальших штурмових дій.

"На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування", - наголосили в Генеральному штабі.

Нагадаємо, За словами віцепрем'єр - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, Росія відмовилась забезпечити режим припинення вогню для евакуації людей із Маріуполя.

Окупанти обстрілюють окуповані села Херсонщини з танків під українськими прапорами.