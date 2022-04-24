Українські морські піхотинці на Великдень змогли підбити танк окупаційних військ Т-72.

Про це повідомило Командування морської піхоти ВМС ЗСУ.

"Попри Великодні свята окупанти продовжують паплюжити нашу землю. Тому для морських піхотинців з 501-го окремого батальйону морської піхоти вистачає роботи, і вони дуже серйозно ставляться до неї, а саме до «демілітаризації» російського рейху", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, черговий танк окупантів Т-72 було підбито до "стану металобрухту".

"Гарна робота від розрахунку ПТРК «Стугна-П» морпіхів!", - додали у командуванні.

Нагадаємо, що бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади з протитанкового ракетного комплексу "Стугна" знищили ворожий Т-72 на відстані 4,5 км.