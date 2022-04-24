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Росіяни обстрілюють окуповані села Херсонщини з танків під українськими прапорами

Окупаційна армія продовжує психологічний тиск на населення.

Росіяни обстрілюють окуповані села Херсонщини з танків під українськими прапорами
Фото: facebook/Минобороны России

Російські війська використовують танки з українськими прапорами на окупованих територіях Херсонщини.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

За даними командування, російська армія продовжує психологічний тиск на населення окупованих територій Херсонської та Миколаївської областей, в тому числі намагається дискредитувати Збройні сили України, агітує на створення «псевдореспублік» та обстрілює цивільні об’єкти.

«Так, на околицю селища Грозове, на Херсонщині, виїхали танки окупантів із українськими прапорами. Ця демонстраційна колонна рушила в напрямку селища Молодецьке. Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних Сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих самих танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонщини», – йдеться в повідомленні командування.

Українські військові наголошують, що не обстрілюють цивільні об’єкти і мирних жителів та не відкривають вогонь по населених пунктах, зайнятих загарбниками.

Нагадаємо, що росіяни оприлюднили відео з викраденим журналістом із Нової Каховки Сергієм Цигіпою.

Українські військові 23 квітня звільнили від російських окупантів ще вісім населених пунктів у Херсонській області, а також відбили низку штурмів загарбників.

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