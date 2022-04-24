Понад 80% поранених українських військових повертаються на службу

Після лікування і реабілітації більше 80% поранених українських військовослужбовців повертаються в стрій.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі єдиного телемарафону новин, інформує УНІАН.
"Треба розуміти, що наші військові медики сьогодні теж на фронті. Вони, по суті, відповідають за життя і здоров'я наших поранених воїнів", - підкреслила чиновник.
Вона назвала величезною перемогою української військової медицини те, що дуже багато поранених знову повертаються в стрій - понад 80%. Це вказує на рівень військової медицини, якість лікування та реабілітацію.
Нагадаємо, що Франція надасть Україні понад 28 тонн медичного обладнання.