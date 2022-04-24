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На Харківщині окупанти дивуються самоорганізації жителів і просувають розрахунки в рублях, – ГУР Міноборони

Мешканці області не збираються погоджуватися на ворожу "допомогу". 

На Харківщині окупанти дивуються самоорганізації жителів і просувають розрахунки в рублях, – ГУР Міноборони
Харківська область, знищена ворожа техніка
Фото: Facebook/93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Мешканці тимчасово зайнятих ворогом територій масово відмовляються від ворожої "допомоги" і дивують окупантів самоорганізацією.

На окупованих територіях Харківщини розгортається широкий волонтерський рух. Соціально-побутова ситуація дуже складна, тому люди продовжують самоорганізовуватися заради взаємодопомоги, повідомили в Facebook Головного управління розвідки Міністерства оборони України

"У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Для цього волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської «допомоги»", – додали розвідники.

У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.

Упродовж 21–23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях. При цьому, окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами, "в росії все було б по іншому. Ніхто б не займався волонтерством".

"Російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто «це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів», а також, що «Харків вже майже окупований росіянами». Одночасно окупанти посилюють контроль за телефонними та Інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора «Мегафон»", – додали розвідники.

Також впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до рФ для здійснення покупок товарів та ліків.

Нагадаємо, окупанти заважають постачанням української гуманітарної допомоги, щоб змушувати людей погоджуватися на їхню. Водночас українці здебільшого відмовляються від російської "допомоги". 

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