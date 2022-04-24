У Маріуполі від обстрілу росіян загинув коригувальник окупантів

У січні 2015 року від обстрілу росіян загинула 31 особа, Кірсанов наводив артилерію.

У Маріуполі вбито Валерія Кірсанова, який корегував російські "Гради" на мікрорайон "Східний" у 2015 році.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі від обстрілів російської армії загинув Валерій Кірсанов. Та сама мразота, що в 2015 році навела російські "Гради" на мікрорайон "Східний". Який фактично уникнув покарання через "правку Савченко". Яка хороша новина і дуже показова для всіх зрадників", - написав він.

Нагадаємо, що 24 січня 2015 року внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими мікрорайону "Східний" у Маріуполі загинула 31 особа, понад 100 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Крім того, значних руйнувань зазнала інфраструктура - було пошкоджено 55 багатоповерхових будинків (у 11 із них було пряме влучення ракет), а також приватні будинки, дитсадки та школи.

25 січня СБУ затримала колишнього співробітника правоохоронних органів Кірсанова, який корегував вогонь з "Градів" по Маріуполю.

У червні 2019 року суд визнав Кірсанова винним у коригуванні обстрілу та засудив його до 9 років позбавлення волі. 15 серпня 2019 року Кірсанов вийшов на свободу за "законом Савченко". Згідно з цим законом один день перебування в СІЗО зараховували за два дні позбавлення волі в разі ухвалення в′язню обвинувального вироку.

Нагадаємо, що Вселенський Патріарх Варфоломій у своїй проповіді після святкового Великоднього богослужіння закликав до здійснення евакуації громадян в оточеному військами РФ Маріуполі.

Як заявив президент Зеленський, Україна хотіла б, щоб Папа Римський Франциск допоміг розблокувати гуманітарний коридор в Маріуполі.