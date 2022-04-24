"Ми ніколи не знищували інші народи, тож не дай нікому знищити нас. Ми не захоплювали чужих земель, тож не дай захопити нашу. Збережи Україну. Її правий і лівий береги. В часи, коли її бʼють по правій та лівій щоці".

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем. У відео, записаному з Софійського собору – собору, який не змогла зруйнувати ні ординська навала, ні нацистська окупація, глава держави наголосив на важливості віри в нову перемогу і помолився за країну.

"І всі ми впевнені, що нас не знищить жодна орда і жодна нечисть. Ми долаємо темні часи, і у цей світлий день я і більшість із нас не у світлих одежах, але ми боремось за світлу ідею. На світлій стороні. І на нашому боці правда, люди, Господь і вище небесно сяйво", – сказав у привітанні Зеленський.

Президент підкреслив, що допоки є Оранта (мозаїчна вівтарна ікона в Софійському соборі) – є Софія, а з нею стоїть Київ, а значить – вся Україна.

"У цей великий день ми всі віримо, що наш світанок скоро настане. Оранта на латині означає – "той, що молиться". Останні два місяці ми молимось усі", – додав президент.

У своїй молитві він перерахував українських захисників – ЗСУ, гвардійців, прикордонників, добровольців, та тих, хто їм допомагає. Згадав про мирних мешканців, які втратили близьких від рук росіян.

"Ми ніколи не знищували інші народи, тож не дай нікому знищити нас. Ми не захоплювали чужих земель, тож не дай захопити нашу. Збережи Україну. Її правий і лівий береги. В часи, коли її бʼють по правій та лівій щоці... І у Великдень ми просимо великої благодаті, щоб здійснилась наша велика мрія – це ще один Великий день. День, коли в Україні настане великий мир", – продовжив молитву президент.

Нагадаємо, що Росія відмовилася від Великодневого перемирʼя. Українців закликали бути обережними в святковий день, адже ворог може атакувати храми та вчинити інші провокації.