Росіяни викрали у Мелітополі почесного консула Болгарії

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти викрали почесного консула Болгарії.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, повідомляє «Українська правда».

«Моїх колег викрали по всій країні понад 50, сьогодні 29 перебувають у в’язницях окупантів, – сказав він. – Щодо активістів, бізнесменів – у окупантів це суцільна практика, вони викрадають усіх, хто має свою думку, патріотичні настрої. Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії».

Нагадаємо, в Мелітополі окупанти також викрали керівницю відділу освіти і насаджують вивчення російської в школах.

11 березня росіяни викрали мера Мелітополя Івана Федорова, проте його вдалося обміняти на 9 полонених росіян.