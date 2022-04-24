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Росіяни викрали у Мелітополі почесного консула Болгарії

Окупанти викрадають усіх, хто має свою думку, патріотичні настрої.

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти викрали почесного консула Болгарії. 

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, повідомляє «Українська правда»

«Моїх колег викрали по всій країні понад 50, сьогодні 29 перебувають у в’язницях окупантів, – сказав він. – Щодо активістів, бізнесменів – у окупантів це суцільна практика, вони викрадають усіх, хто має свою думку, патріотичні настрої. Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії».

Нагадаємо, в Мелітополі окупанти також викрали керівницю відділу освіти і насаджують вивчення російської в школах. 

11 березня росіяни викрали мера Мелітополя Івана Федорова, проте його вдалося обміняти на 9 полонених росіян

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