ОТУ “Схід” знищило два танки та 8 БТР окупантів

Армія РФ здійснила у цьому напрямку дві атаки.

Сьогодні у районі відповідальності (Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Луганська області) оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили дві атаки, тривають бої.

Про це йдеться на Facebook-сторінці угруповання.

Українські захисники знищили:

особового складу – до 150,

танків – 2,

бойових машин – 1,

БТР – 8,

БМП – 3,

МТЛБ – 1,

АТ – 3,

артилерійських систем – 2,

літаків – 1,

БПЛА – 1.

Нагадаємо, вчора ОТУ “Схід” відбило три атаки ворога та нанесло вогневе ураження артилерією по скупченню особового складу російської армії та техніки.