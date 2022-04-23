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ОТУ “Схід” знищило два танки та 8 БТР окупантів

Армія РФ здійснила у цьому напрямку дві атаки.

ОТУ “Схід” знищило два танки та 8 БТР окупантів
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Сьогодні у районі відповідальності (Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Луганська області) оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили дві атаки, тривають бої.

Про це йдеться на Facebook-сторінці угруповання.

Українські захисники знищили:

  • особового складу – до 150,
  • танків – 2,
  • бойових машин – 1,
  • БТР – 8,
  • БМП – 3,
  • МТЛБ – 1,
  • АТ – 3,
  • артилерійських систем – 2,
  • літаків – 1,
  • БПЛА – 1.

Нагадаємо, вчора ОТУ “Схід” відбило три атаки ворога та нанесло вогневе ураження артилерією по скупченню особового складу російської армії та техніки. 

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