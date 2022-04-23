ОТУ “Схід” знищило два танки та 8 БТР окупантів

Сьогодні у районі відповідальності (Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Луганська області) оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили дві атаки, тривають бої.
Про це йдеться на Facebook-сторінці угруповання.
Українські захисники знищили:
- особового складу – до 150,
- танків – 2,
- бойових машин – 1,
- БТР – 8,
- БМП – 3,
- МТЛБ – 1,
- АТ – 3,
- артилерійських систем – 2,
- літаків – 1,
- БПЛА – 1.
Нагадаємо, вчора ОТУ “Схід” відбило три атаки ворога та нанесло вогневе ураження артилерією по скупченню особового складу російської армії та техніки.