У Маріуполі, який російські війська тримають в облозі з 1 березня, загинули дві маленькі артистки театру "Концепція".

Про це з посиланням на повідомлення театру у соціальних мережах інформує пресслужба Маріупольської міської ради.

"Очкур Єлизавета та Амельчикова Соня – чарівні маленьких акторки. Вони обидві грали головну роль Люссі у виставі "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа", вони обидві загинули під час цієї страшної війни", – йдеться у повідомленні.

Режисер театру згадує, що Ліза та Соня були чудовими та світлими дівчатками, найкращими друзями. Відразу змогли відзначитись під час навчання акторській майстерності. На одному із занять тільки вони змогли розгледіти у старій піхті справжню красу і силу. Їхня відповідь була: "Вона терпить лютий холод, забезпечуючи нас дровами, вона горда і красива хоч і дуже стара, вона заслуговує до себе поваги. Ми теж колись з вами станемо старими..."

Раніше українські військові показали людей, які ховаються у підвалах ”Азовсталі". Це близько 1 тис. цивільних, переважно – жінки та діти. Всі вони вже багато тижнів не бачили сонячного світла і дуже хочуть повернутися додому.