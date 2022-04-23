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У Маріуполі загинули дві маленькі артистки театру "Концепція"

Дівчатка грали головну роль Люссі у виставі "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа".

У Маріуполі загинули дві маленькі артистки театру "Концепція"
Фото: t.me/mariupolrada

У Маріуполі, який російські війська тримають в облозі з 1 березня, загинули дві маленькі артистки театру "Концепція".

Про це з посиланням на повідомлення театру у соціальних мережах інформує пресслужба Маріупольської міської ради.

"Очкур Єлизавета та Амельчикова Соня – чарівні маленьких акторки. Вони обидві грали головну роль Люссі у виставі "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа", вони обидві  загинули під час цієї страшної війни", – йдеться у повідомленні. 

Режисер театру згадує, що Ліза та Соня були чудовими та світлими дівчатками, найкращими друзями. Відразу змогли відзначитись під час навчання акторській майстерності. На одному із занять тільки вони змогли розгледіти у старій піхті справжню красу і силу. Їхня відповідь була: "Вона терпить лютий холод, забезпечуючи нас дровами, вона горда і красива хоч і дуже стара, вона заслуговує до себе поваги. Ми теж колись з вами станемо старими..."

Раніше українські військові показали людей, які ховаються у підвалах ”Азовсталі". Це близько 1 тис. цивільних, переважно – жінки та діти. Всі вони вже багато тижнів не бачили сонячного світла і дуже хочуть повернутися додому.

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