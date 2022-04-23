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У Харкові четверо поранених унаслідок обстрілів окупантів

Палають складські приміщення та приватний будинок.

У Харкові четверо поранених унаслідок обстрілів окупантів
Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Унаслідок обстрілів російськими окупантами Харкова поранено чотири людини, ще повідомляють про поранених у селі поблизу Чугуєва.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

Унаслідок обстрілів російських окупантів удень 23 квітня в північно-західних районах міста розпочалися пожежі. За словами очевидців, палають складські приміщення та приватний будинок.

У Чугуївській громаді наразі відомо про двох поранених людей унаслідок обстрілів.

Нагадаємо, що 21 квітня у Харкові російський снаряд влучив в автомобіль із людьми, двоє загиблих.

20 квітня російські окупаційні війська обстрілювали райони Харкова з реактивних систем залпового вогню, було близько 15 обстрілів. 

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