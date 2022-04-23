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Окупанти депортували 308 маріупольців на Далекий Схід РФ

“Новий генеральний план “Ост” у виконанні рашистів". 

Окупанти депортували 308 маріупольців на Далекий Схід, у місто Находка Приморського краю.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

“Новий генеральний план “Ост” у виконанні рашистів. Фактично йде зачистка території Маріуполя від людей. Територія для коридору в Крим їм потрібна, люди – ні”, – йдеться у повідомленні.

У мерії зазначили, що спочатку росіяни майже зрівняли місто з землею. Потім через міжнародний тиск випустили половину населення у бік Запоріжжя, а всіх інших депортують до найдепресивнішіх районів Росії. 

Контакт-центр Маріупольської міської ради продовжує збирати інформацію про зниклих та депортованих за номерами: +38 (050) 345 1555, +38 (067) 345 1555

Режим роботи – з 8:00 до 17:00 щоденно, без вихідних.

Нагадаємо, російська верхівка мала плани з депортації значної частини українців до концентраційних таборів на заході Сибіру для примусових робіт із будівництва нових міст росіянам.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що російські окупаційні війська вже вивезли з України понад 500 тис. українських громадян.

За даними західних ЗМІ, незаконно депортованих українців дійсно відправляють у найвіддаленіші і несприятливі регіони Російської Федерації. Їх вивозять до Сибіру, Чечні, на Далекий Схід і Північний Кавказ.

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