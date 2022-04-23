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РФ втратила в Україні вже 21,6 тис. військовослужбовців

Знищено 854 ворожі танки та іншу техніку окупантів.

РФ втратила в Україні вже 21,6 тис. військовослужбовців

Російські окупанти втратили в Україні близько 21,6 тис. військовослужбовців, 854 танки та 2205 бронемашин.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно становлять:

Крім того, за даними Генштабу, РФ зазнала таких втрат:

  • 854 танки
  • 2205 бойових броньованих машин
  • 403 артилерійські системи
  • 143 одиниці РСЗВ
  • 69 засобів ППО
  • 177 літаків
  • 154 гелікоптери
  • 1543 одиниці автомобільної техніки
  • 8 кораблів /катерів
  • 76 цистерн із ПММ
  • 182 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 27 одиниць спеціальної техніки
  • 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, керівництво російських окупантів не хоче забирати поранених із поля бою, а втрати настільки великі, що командири бояться подавати реальні дані нагору.

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