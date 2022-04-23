РФ втратила в Україні вже 21,6 тис. військовослужбовців

Російські окупанти втратили в Україні близько 21,6 тис. військовослужбовців, 854 танки та 2205 бронемашин.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно становлять:
Крім того, за даними Генштабу, РФ зазнала таких втрат:
- 854 танки
- 2205 бойових броньованих машин
- 403 артилерійські системи
- 143 одиниці РСЗВ
- 69 засобів ППО
- 177 літаків
- 154 гелікоптери
- 1543 одиниці автомобільної техніки
- 8 кораблів /катерів
- 76 цистерн із ПММ
- 182 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 27 одиниць спеціальної техніки
- 4 пускові установки ОТРК/ТРК.
Дані уточнюються.
Нагадаємо, керівництво російських окупантів не хоче забирати поранених із поля бою, а втрати настільки великі, що командири бояться подавати реальні дані нагору.