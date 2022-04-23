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Окупанти готують для українців “пасхалки”: танкісти на снарядах пишуть “Христос Воскрес!”

"Развлекаемся, как можем…”.

Окупанти готують для українців “пасхалки”: танкісти на снарядах пишуть “Христос Воскрес!”

Окупанти у Великдень планують влаштувати ще більше обстрілів мирного населення та українських захисників. 

Про це свідчать нові телефонні розмови рашистів, повідомила пресслужба СБУ

“Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут “Христос воскрес!” Развлекаемся, как можем…”, – розповідає окупант своїй дружині. 

Водночас у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, із 19 людей у його взводі залишилося лише 7. Інших – убили або втекли.

“Тут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Тут остались только самые стойкие и алкаши”, – каже окупант.

Нагадаємо, російські окупанти поширюють інформацію про “обстріл православних храмів у Великодню ніч націоналістами”. Це нібито має відбутися в 5 областях: Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській. З огляду на це, митрополит Київський та всієї України Епіфаній благословив змінювати час служб. УПЦ МП просить владу дозволити богослужіння у Великодню ніч, попри те, що РФ фактично "анонсувала" обстріли храмів.

Напередодні Мінкультури нагадало віруючим про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години і запросило на Великдень молитися онлайн.

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