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Окупанти обстрілюють прикордонні населені пункти на Сумщині

Провокаційні обстріли на кордоні з Росією тривають у трьох громадах.

Окупанти обстрілюють прикордонні населені пункти на Сумщині
Фото: Інформатор

Російські війська у суботу, 23 квітня, влаштували провокацію на українському кордоні в Сумській області. Окупанти відкрили вогонь по трьох прикордонних населених пунктах.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Тривають провокаційні обстріли на кордоні з Росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді", – поінформував очільник Сумщини.

Живицький не уточнив, чи завдано шкоди цивільній інфраструктурі чи житловим будинкам. Інформації про жертви чи постраждалих також нема.

Нагадаємо, сьогодні Чернігівщину знову обстріляли з території Росії, прикордонники не постраждали.

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