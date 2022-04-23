Окупанти обстрілюють прикордонні населені пункти на Сумщині

Провокаційні обстріли на кордоні з Росією тривають у трьох громадах.

Російські війська у суботу, 23 квітня, влаштували провокацію на українському кордоні в Сумській області. Окупанти відкрили вогонь по трьох прикордонних населених пунктах.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Тривають провокаційні обстріли на кордоні з Росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді", – поінформував очільник Сумщини.

Живицький не уточнив, чи завдано шкоди цивільній інфраструктурі чи житловим будинкам. Інформації про жертви чи постраждалих також нема.

Нагадаємо, сьогодні Чернігівщину знову обстріляли з території Росії, прикордонники не постраждали.